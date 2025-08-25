Capello: "Ogni tanto sabato sera ho visto qualcuno rientrare corricchiando senza la giusta cattiveria"

vedi letture

Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport commentando Milan-Cremonese: "Al Milan non si marca “sentendo” l’attaccante, ma si guarda solo la palla. Allegri dovrà correggere parecchie cose, serve però la disponibilità dei calciatori. Ogni tanto sabato sera ho visto qualcuno rientrare “corricchiando” senza la giusta cattiveria. Per fare un esempio contrario, nel Napoli tutti e undici se perdono palla si mettono nelle condizioni di recuperarla o almeno tornano velocemente in posizione".

CHIUDERE LA PORTA PER EVITARE ALTRI GUAI

La partita di sabato sera contro la Cremonese ha ribadito i limiti del Milan dello scorso anno. La formazione rossonera potrà anche a vere qualità dal centrocampo in su, ma in difesa balla il Merengue con la preoccupante media di almeno 2 gol subiti a partita.

E l'intento di Max Allegri è focalizzarsi proprio su questo aspetto, perché come ribadito più volte nel corso della conferenza stampa post partita, in Italia meno gol si segnano più si avanti (in classifica) in campionato. Migliorare la fase difensiva è dunque diventata una priorità per il tecnico del Milan, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha però titolato in maniera ancora più diretta "Chiudere la porta", è questo quello che bisogna fare.