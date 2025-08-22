Capuano: "A queste condizioni, se funziona, Boniface è un colpo top assoluto"

In questi istanti Victor Boniface sta effettuando le varie visite mediche (approfondite) propedeutiche alla firma sul contratto a Casa Milan, prevista per domattina. Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, commenta così l'operazione:

"La questione Boniface è semplice. Preso a quelle condizioni (prestito più diritto, in tutto 30 milioni circa) se funziona è un colpo top assoluto. Se invece prevalessero i problemi fisici, il Milan avrebbe la via d’uscita del mancato riscatto ma lascerebbe la sensazione di non aver voluto spendere pur avendo venduto molto (e bene). Dando fiato a chi contesta le politiche della società. NB - Al netto di eventuali altre manovre di mercato".