Capuano: "I progetti sportivi si ricostruiscono mettendo mano al portafoglio. Per RedBird conta solo l'ultima riga del bilancio"

Il Milan, inteso come società, è nel mirino della critica in questi giorni per via delle sue strategie di mercato e di gestione del club. Anche il collega giornalista Giovanni Capuano ha espresso la sua opinione sulle modalità di operare degli stati generali rossoneri in un articolo pubblicato questa mattina sul sito web di Panorama.it. Il collega ha espresso le sue opinioni suddividendo il suo discorso in quattro punti cardinali, che raccontano la direzione che sta prendendo il Milan come club da quando è stato allontanato Paolo Maldini.

Le parole di Giovanni Capuano sulla gestione post stagione fallimentare: "Aver fallito, per colpe proprie, una stagione causandosi il danno di non partecipare alla Champions League non significa in automatico dover scaricare il peso del fallimento sul futuro della squadra. Legittimo contenere i costi e non esagerare nelle spese, ma i progetti sportivi si ricostruiscono mettendo mano al portafoglio. Lo ha fatto anche De Laurentiis con il Napoli dopo il tragico post scudetto. La sensazione è che per RedBird e Cardinale conti solo l'ultima riga del bilancio, che deve essere sempre e comunque in nero anche a costo di tirare a campare".