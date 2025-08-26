Capuano: "Se passi da Vlahovic ad Harder, il sospetto è che sei alla ricerca del prezzo e non dell'uomo giusto"

Il Milan, inteso come società, è nel mirino della critica in questi giorni per via delle sue strategie di mercato e di gestione del club. Anche il collega giornalista Giovanni Capuano ha espresso la sua opinione sulle modalità di operare degli stati generali rossoneri in un articolo pubblicato questa mattina sul sito web di Panorama.it. Il collega ha espresso le sue opinioni suddividendo il suo discorso in quattro punti cardinali, che raccontano la direzione che sta prendendo il Milan come club da quando è stato allontanato Paolo Maldini.

Le parole di Giovanni Capuano sul rapporto ricavi-spesa dal mercato: "A fronte di quasi 200 milioni incassati ne sono stati reinvestiti un po' più della metà. Spiegazione? Senza ricavi Champions League era necessaria una dieta che pompasse risorse nei conti, evidentemente non volendolo fare la proprietà per supportare il rilancio. Il problema è che quasi tutte le scelte sono state profili perfetti per generare tra due o tre anni nuove plusvalenze, meno per immaginare una squadra competitiva. Se passi da Vlahovic a un giovanotto di belle speranze come Harder, dopo aver inseguito Hojlund e Boniface, il sospetto forte è che tu sia alla ricerca del prezzo e non dell'uomo giusto. I tifosi sono furiosi ed è difficile dargli torto".