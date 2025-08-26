Capuano: "Vivere di sola compravendita non rispetta la storia del Milan. C'è tempo per correggere la rotta, ma in fretta"

Il Milan, inteso come società, è nel mirino della critica in questi giorni per via delle sue strategie di mercato e di gestione del club. Anche il collega giornalista Giovanni Capuano ha espresso la sua opinione sulle modalità di operare degli stati generali rossoneri in un articolo pubblicato questa mattina sul sito web di Panorama.it. Il collega ha espresso le sue opinioni suddividendo il suo discorso in quattro punti cardinali, che raccontano la direzione che sta prendendo il Milan come club da quando è stato allontanato Paolo Maldini.

La dichiarazioni di Capuano sulla gestione del Milan: "Vivere di sola compravendita non significa rispettare la storia del Milan. Proprio perché manca ancora qualcosa alla fine della sessione di trattative c'è tempo per correggere la rotta, ma in fretta. Se alla squadra servono un centravanti e un difensore centrale pronti, questi devono essere trovati sul mercato senza girare sempre e comunque tra i banchi delle offerte last minute o senza aver trasformato un club glorioso, sette volte campione d'Europa e quattro del mondo in una fabbrica di plusvalenze".