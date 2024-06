Cardinale entra nell'affare Paramount insieme a Skydance: RedBird si espande ancora

E' notizia di questa mattina l'accordo raggiunto fra Paramount e Skydance per la fusione di queste due importanti società cinematografiche (CLICCA QUI). In questo affare c'è lo zampino del numero uno di RedBird e del Milan Gerry Cardinale, che difatti ha permesso che queste trattative andassero in porto contribuendo insieme a Skydance al bilancio di Paramount con 1,5 miliardi di dollari, con l'intento di provare a ridurre il debito della società che nell'ultimo triennio ha detenuto i diritti della Serie A negli Stati Uniti.

La totalità dell'accordo è valutata in 8 miliardi, superiore di circa 3 rispetto all'offerta precedente. A fronte di questo affare il presidente del Milan Cardinale continua nell'opera di espansione del fondo RedBird, che non si è mai limitato alle mere questioni del recinto sportivo ma anzi, ha sempre dato adito all'entertaiment, l'intrattenimento.