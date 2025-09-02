Caressa: "Allegri ha voluto Rabiot a tutti i costi"

vedi letture

Fabio Caressa, giornalista d Sky, intervenuto sul suo profilo Instagram, ha commentato così l'arrivo al Milan di Adrien Rabiot: "Il Milan ha preso Rabiot che dà sicuramente un'arma in più ai rossoneri. Rabiot è un giocatore che piace moltissimo ad Allegri, lo ha voluto a tutti i costi perchè è un giocatore che si inserisce, ha gamba.

Allegri vuole almeno 8-9 gol dai centrocampisti, secondo lui è questo uno degli aspetti che può cambiare l'andamento di una stagione".