Carlo Acutis, il primo Santo millenial che tifava per il Milan

La giornata di ieri è stata segnata da una grande festa per la Chiesa Cattolica: in Piazza San Pietro è stata celebrata la canonizzazione di due Santi giovanissimi. Il primo Pier Giorgio Frassati, piemontese, il secondo Carlo Acutis, milanese doc. Entrambi sono morti giovanissimi per una malattia fulminante, entrambi - pur con circa un secolo di distanza - hanno saputo vivere a loro modo la propria fede, mettendosi spesso al servizio degli altri, specialmente deboli ed emarginati.

In particolare quella di Carlo Acutis, scomparso nel 2006 per una leucemia fulminante, è una figura che ha acquisito una grande popolarità tra i giovanissimi fedeli che si possono riconoscere in un ragazzo di 15 anni che, pur con così poco tempo a disposizione, ha fatto tanto per tanti. Acutis, infatti, è il primo millenial a essere proclamato Santo e in molti ragazzi si rivedono in lui, appassionato di tecnologia, di videogiochi e anche di sport, di calcio. Carlo Acutis, infatti, era un tifoso del Milan come anche confermato dalla madre Antonia Salzano: "In particolare, aveva simpatia per il Milan, ma non era un tifoso accanito. Non mi ha mai chiesto di portarlo allo stadio".