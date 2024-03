Carnevali: "Tifavo Inter, così mi sono appassionato al calcio"

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, è stato protagonista di una lunga intervista sulle frequenze e canali di Radio Serie A. Il dierigente neroverde ha parlato del suo club, il Sassuolo appunto, della sua carriera e dei suoi colleghi, su tutti l'amico Beppe Marotta, dirigente di punta dell'Inter. Con i nerazzurri, a quanto pare, Carnevali ha da sempre un rapporto speciale, dal momento che ha rivelato che proprio l'altra squadra di Milano era la formazione che tifava da bambino e che andava a vedere allo stadio con suo padre.

Le parole di Carnevali: "La passione arriva da mio papà, un grande appassionato di calcio. Quando ero piccolo mi portava sempre a vedere l’Inter, era tifoso: così mi sono innamorato di questo sport, sognando di fare qualcosa di bello in tale ambito". Queste invece le parole su Marotta: "Marotta presidente della Figc? È un grande manager e un grande politico, potrebbe essere un ruolo perfetto per lui perché conosce le problematiche del nostro mondo. Lui ha tutte le capacità per ricoprire qualsiasi ruolo".