Guidi (Gazzetta): "Dovbyk è un attaccante più adatto all'idea di calcio di Allegri"

Marco Guidi de "La Gazzetta dello Sport" ha fatto il punto sul Milan ai microfoni di Radio Sportiva:

"È singolare che una squadra scenda in campo con due titolari per cui il direttore sportivo mezz'ora prima della partita ha parlato di cessione. Musah e Gimenez sono stati ufficialmente considerati partenti, ma alla fine il campo ha premiato il Milan e questa vittoria era troppo importante e ha riportato un po' di serenità".

Ancora sulle dichiarazioni di Tare, sorprendenti per come siano state esplicite

"Mi aspetto di tutto. Inusuali le parole di Tare ma anche di Allegri che parla in conferenza stampa di un infortunio di un giocatore (Jashari) causato da un compagno di squadra, citando il nome".

Sul mercato

"Dovbyk è un attaccante più adatto alle idee di Allegri per caratteristiche e struttura fisica. Un centravanti classico serve, Allegri ha sempre avuto una predilezione per questo tipo di giocatori, che usano la fisicità, che giocano spalle alla porta, di sponda. C'è da dire che lo scambio con Gimenez non è facilissimo proprio per quest'ultimo. È lui il nodo: o si convince o si trova un'altra situazione o diventa difficile. Penso che il Milan proverà per Dovbyk fino all'ultimo".