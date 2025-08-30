La Curva del Bologna: "Il calcio è passione, non repressione: solidarietà alla Milano ultrà".

Ieri sera a Lecce, in occasione della vittoria del Milan per 2-0 nella seconda giornata del campionato di Serie A Enilive, si è vista di nuovo la Curva Sud rossonera, rimasta fuori dallo stadio contro il Bari e in silenzio durante la partita contro la Cremonese per le note divergenze con la proprietà rossonera che ha vietato ad alcuni esponenti di entrare allo stadio nel secondo blu o in altri settori. I sostenitori rossoneri, in trasferta, sono tornati a cantare e a sostenere la squadra per 90 minuti, spingendola alla vittoria.

Nel corso della gara che si è giocata questo pomeriggio al Dall'Ara tra Bologna e Como, i sostenitori di casa della "Curva Andrea Costa" hanno esposto uno striscione di vicinanza ai tifosi del Milan. Il messaggio all'indirizzo e sostegno della Curva Sud Milano era questo: "Il calcio è passione, non repressione: solidarietà alla Milano ultrà".