Minotti: "Nella rosa del Milan manca un difensore centrale"

Il Milan ha vinto a Lecce e si è portato a casa i primi tre punti della sua stagione in Serie A. Un bel modo per entrare nella sosta. Con l'inizio non semplicissimo e un calciomercato, ancora in corso, giudicato un po' poco lineare, il club rossonero fa parlare di sè su ciò che sarà di questa stagione e su cosa succederà soprattutto nelle prossime, roventi, ore di trattative. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto l'ex calciatore e opinionista Lorenzo Minotti. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Lorenzo Minotti sul Milan: "Il Milan dovrebbe già aver intrapreso una certa direzione, avendo iniziato prima, poi abbiamo sentito dire Tare che hanno già cambiato modulo, arriva Nkunku e Allegri dice adesso vediamo come farlo giocare… Chiaro che nella rosa del Milan manca un difensore centrale con certe caratteristiche e non l’hanno trovato. Alla luce di questo, credo che la società abbia un obiettivo: tenere i conti e fare player trading, il progetto tecnico si deve adeguare."