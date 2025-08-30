Nessuna sorpresa: Dovbyk parte dalla panchina contro il Pisa
Non ci sono sorprese, almeno per quanto riguarda la scelta dell'attaccante, nelle decisioni di Gian Piero Gasperini che tra pochi minuti con la sua Roma affronterà il neo promosso Pisa all'Arena Garibaldi, stadio che ritrova la Serie A oggi dopo 36 anni. Il tecnico ex Atalanta schiera Evan Ferguson dal 1° minuto, affiancato da Matias Soulè. Per Artem Dovbyk, invece, che è al centro di discussioni di mercato che coinvolgono anche il Milan, c'è la panchina come accaduto nella prima giornata contro il Bologna.
Le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. A disp: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholdt, Cuadrado, Akinsanmiro, Buffon, N'Zola, Stengs, Calabresi, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush. Allenatore: Alberto Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. A disp: Vasquez, Zelezny, Rensch, Pellegrini, El Aynaoui, Dovbyk, Celik, Dybala, Baldanzi, Pisilli, Arena, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
