Carraro: "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan. Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare"
Franco Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan e Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare. Personalmente sarei molto felice se tornasse anche Galliani, uno che del calcio e di questo club sa tutto.
Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani fa parte della storia della società e al Monza ha dimostrato di essere sul pezzo, per i tifosi sarebbe una sferzata di entusiasmo straordinaria".
Pubblicità
News
L'ex allenatore della Dinamo Lončarević: "Modric aiuterà il Milan a iniziare a giocare un calcio più organizzato"
Perché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenosodi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
2 Moretto sul contratto di Modric: "Ha firmato un annuale con opzione che è totalmente nelle sue mani. Sarà lui a decidere cosa fare a fine stagione"
4 Moretto rivela: "Idea di scambio Chukwueze-Nico Gonzalez tra Milan e Juve, ma non si è concretizzata"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Il contratto di Modric, le cifre di Rabiot e uno scambio non concretizzato con la Juve: ecco alcuni retroscena del mercato del Milan
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Antonio VitielloRivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Pietro MazzaraRush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com