Carraro: "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan. Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan e Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare. Personalmente sarei molto felice se tornasse anche Galliani, uno che del calcio e di questo club sa tutto.

Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani fa parte della storia della società e al Monza ha dimostrato di essere sul pezzo, per i tifosi sarebbe una sferzata di entusiasmo straordinaria".

