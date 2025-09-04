Carraro sul Milan: "Sarei molto felice se tornasse Galliani"
Franco Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Allegri è un bravo allenatore, conosce bene lo spirito del Milan e Tare alla Lazio ha dimostrato di saperci fare. Personalmente sarei molto felice se tornasse anche Galliani, uno che del calcio e di questo club sa tutto.
Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani fa parte della storia della società e al Monza ha dimostrato di essere sul pezzo, per i tifosi sarebbe una sferzata di entusiasmo straordinaria".
