Caso Boniface: nella giornata di oggi confermati nuovi esami per approfondire le condizioni dell'attaccante nigeriano

Caso Boniface: nella giornata di oggi confermati nuovi esami per approfondire le condizioni dell'attaccante nigerianoMilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Niccolò Crespi

Il caso Victor Boniface resta tutt'altro che risolto, anzi. Come riportato anche dalla nostra redazione, le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan. Ci vorranno quindi altri esami per capire come e se il centravanti nigeriano possa unirsi alla rosa di Allegri.

Anche Sky Sport conferma lo stesso scenario: nella giornata di oggi, per Victor Boniface sono in programma una serie di test e di visite aggiuntive, per approfondire le sue condizioni. Con il Bayer Leverkusen l’accordo raggiunto dal Milan è sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.