Cassano: "Milan primo grazie a Maignan. Se non fa quella parata con la Lazio vediamo..."

Come ogni post weekend di Serie A Enilive sono arrivate, puntuali, le dichiarazioni di Antonio Cassano, ex giocatore anche del Milan proprio come Allegri alla guida, che ha criticato duramente il tecnico rossonero e il numero 10 Rafael Leao, dichiaratamente due dei bersagli preferiti delle critiche dell'ex giocatore barese. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola.

Le dichiarazioni di Cassano su Allegri: "L'unica cosa reale che posso dire del Milan è che è primo in classifica, grazie al portiere: quest’anno ha 5 o 6 punti in più grazie a Maignan. Anche con la Lazio, che è stata fatiscente per 60 minuti, se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo. Però per il Milan arriveranno tempi bui e vediamo lì: la sua bravura quale sarà? Tramite gli amici giornalisti dirà che ci sono problemi di organico, che mancano i giocatori, che si gioca senza attaccanti".