Cassano su Allegri: "Continuo a vedere un allenatore gonfiato dai media e dal gran culo che ha"

Nel suo consueto intervento a "Viva El Futbol", Antonio Cassano parla di Massimiliano Allegri dopo queste prime settimane sulla panchina del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore:

“Quando mi si chiede che allenatore vorrei io dico i Mourinho, i Capello, i Trapattoni, gli Allegri perché vai in campo e fai quello che ti pare e piace. Però se poi sono da questa parte qua e devo dire alla gente come la vedo allora io non vedo niente. Queste sette partite, Coppa Italia compresa, non ho visto niente. Ho visto due buone partite, ma dove? Col Bologna, inguardabile, e con l’Udinese ancora peggio. Ho visto queste due partite, sia con il Napoli fino all’espulsione, tutti dietro la linea della palla e pronti con le ripartenze, l’altro giorno ai punti hai sbagliato il rigore, le due occasioni di Leao.

Però io non vedo un’idea. Io vedo il 14 che decide. Mette quella palla lì, mette quell’imbucata d’esterno. Io vedo un 14 che decide lui il da farsi, l’altro solo cinema. Non vedo niente di questo allenatore che lo si fa passare da fenomeno. Continuo a vedere quello che ho sempre visto: un allenatore molto molto gonfiato dai media, dai suoi amici e dal gran culo che ha, come ho sempre detto di Mourinho. E questo finisce pure. Questa è la realtà dei fatti e quello che vedo io”.