Ceccarini su Gimenez: "Sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato. La sensazione è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno"
MilanNews.it
Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto come ogni venerdì con il suo Editoriale e ha parlato di quello che potrebbe essere il mercato del Milan nella prossima sessione di gennaio. Un estratto delle sue dichiarazioni sul mercato rossonero
"Di sicuro chi si dovrà muovere a gennaio è il Milan. I rossoneri alla fine hanno dovuto rinunciare all’inserimento di una punta centrale visto che si è bloccato lo scambio con la Roma con Dovbyk. In questi mesi sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato Gimenez. La sensazione però è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno".
Pubblicità
News
Oddo: "In linea di massima si cerca di dare una certa continuità nei concetti tra Prima Squadra e Milan Futuro, in modo che i giocatori non si ritrovino spaesati"
Forza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli di Luca Serafini
Le più lette
1 L'ex preparatore dei portieri del Milan: "In Italia più della metà dei portieri titolari in A sono stranieri, occorre pensarci su seriamente"
3 Pellegatti: "Sono perplesso quando leggo commenti, che accusano la società di non aver preso un grande centravanti"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Oddo: "Non alleno una categoria, ma un progetto: Moncada mal compreso. La priorità assoluta resta la crescita”
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Antonio VitielloRivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com