Ceccarini su Gimenez: "Sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato. La sensazione è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto come ogni venerdì con il suo Editoriale e ha parlato di quello che potrebbe essere il mercato del Milan nella prossima sessione di gennaio. Un estratto delle sue dichiarazioni sul mercato rossonero

"Di sicuro chi si dovrà muovere a gennaio è il Milan. I rossoneri alla fine hanno dovuto rinunciare all’inserimento di una punta centrale visto che si è bloccato lo scambio con la Roma con Dovbyk. In questi mesi sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato Gimenez. La sensazione però è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno".