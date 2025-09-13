Ceccarini sul futuro di Vlahovic: "La Juventus farà un tentativo per rinnovarlo prima di perderlo a zero"

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha dato le ultime notizie di calciomercato parlando del futuro di due calciatori che anche il Milan ha seguito (e cercato) in estate, ovvero Dusan Vlahovic della Juventus ed Arnau Martinez del Girona.

Su Dusan Vlahovic

"[...] La Juventus nelle prossime settimane comincerà a parlare anche con Vlahovic. È chiaro che l’attaccante serbo non potrà più guadagnare 12 milioni come in questi ultimo anno. Comolli e Modesto prima di perderlo a parametro zero, faranno un tentativo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che pur essendo finito sul mercato nella sessione appena terminata in realtà non ha mai voluto lasciare la Juventus nonostante il forte interesse del Milan".

Su Arnau Martinez

"Il Napoli sta seguendo Arnau Martinez del Girona da dove tra l’altro è anche arrivato Gutierrez. Da non escludere però ancora Juanlu Sanchez, che alla fine è rimasto a Siviglia nonostante un’offerta da 17 milioni di euro".