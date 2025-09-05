Ceccarini: "Tare ci riproverà per Gomez a gennaio, valutando anche altre ipotesi"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto come ogni venerdì con il suo Editoriale e ha parlato di quello che potrebbe essere il mercato del Milan nella prossima sessione di gennaio. Le parole di Ceccarini: "Di sicuro chi si dovrà muovere a gennaio è il Milan. I rossoneri alla fine hanno dovuto rinunciare all’inserimento di una punta centrale visto che si è bloccato lo scambio con la Roma con Dovbyk. In questi mesi sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato Gimenez. La sensazione però è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno".

Continua Ceccarini: "E poi c’è il capitolo difensore. I rossoneri avevano messo in conto di prendere un centrale di esperienza e dopo aver trattato senza esito Akanji si sono lanciati su Gomez del Liverpool. Un’operazione già difficile di per sé, a maggior ragione a poche ore dal gong con i Reds. Gli accordi c’erano ma poi è mancato il tempo per definire tutto. Di sicuro Allegri chiederà un intervento e per questo Tare a gennaio ci riproverà magari valutando anche altre ipotesi".