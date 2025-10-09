Ceferin: "Il calcio europeo ha superato guerre e stravolgimenti economici, ma ne è uscito forte"

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è stato il grande protagonista nell’apertura della 32ª assemblea generale della European Football Clubs (fu Eca). Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dall'edizione odierna di Tuttosport: "Un impero senza fine, continua a brillare anche dopo la sua caduta. «Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai.

Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori. Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un’audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo".