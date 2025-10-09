Dopo Milan-Como tocca anche alla Liga: Villareal-Barcellona si giocherà a Miami
Dopo l'ok della UEFA per la disputa della partita di campionato Milan-Como a Perth, in Australia, arriva anche un'altra ufficialità che porta all'emigrazione di una partita di un campionato europeo al di fuori del continente. Come conferma il presidente della Liga Tebas, la partita tra Villareal-Barcellona si giocherà all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre.
Anche questa volta la UEFA ha dato via libera per tanto dopo la gara tra le due squadre lombarde, anche due squadre spagnole saranno costrette a volare fuori dalla propria nazione per giocare una partita di campionato. "Con questa partita compiamo un passo storico che lancia la Liga e il calcio spagnolo in una nuova dimensione", le parole di Javier Tebas che ne certificano l'entusiasmo.
