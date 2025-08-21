Cesena, Magni: "Desideravo fare un'esperienza nel calcio dei grandi. Indimenticabile il precampionato con la prima squadra del Milan"

Vittorio Magni, terzino che nei giorni scorsi il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cesena, ha dichiarato durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Sono contentissimo di essere qua, perché Cesena è una piazza di grandi tradizioni, ambizioni e con una tifoseria molto appassionata, quindi la chiamata del Club mi ha reso veramente felice. Quest'anno, inoltre, ho vissuto una bellissima esperienza svolgendo il ritiro precampionato e la tournée internazionale con la prima squadra del Milan. Si è trattato di un qualcosa di assolutamente indimenticabile, perché ti confronti e impari dai più grandi campioni del Campionato di Serie A.

Com'è nata l'opportunità di venire qui a Cesena a giocare? Semplicemente desideravo fare un'esperienza nel calcio dei grandi, quindi in un campionato più tosto e più completo della Serie C. Ho avuto questa opportunità, perché la società ha creduto in me e mi ha voluto, quindi sono qua pronto a dare il meglio per questa maglia e per questa squadra" riporta il sito ufficiale del Cesena.

