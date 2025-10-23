Champions League, i risultati del mercoledì: la Juventus perde a Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia

Champions League, i risultati del mercoledì: la Juventus perde a Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia
Oggi alle 07:30
di Lorenzo De Angelis

Nella terza giornata di Champions League la Juventus di Igor Tudor cade contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, mentre l'Atalanta non va oltre lo 0 a 0 contro un umilissimo Slavia Praga. 

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÌ

Athletic Bilabio-Qarabag 3-1
Galatarasay-Bodo Glimt 3-1
Monaco-Tottenham 0-0
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Chelsea-Ajax 5-1
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5
Bayern Monaco-Club Brugge 4-0
Real Madrid-Juventus 1-0
Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1