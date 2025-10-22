Champions League: la classifica aggiornata dopo 3 giornate
La Juventus perde al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre l'Atalanta viene fermata sullo 0 a 0 da un coraggiosissimo Slavia Praga. Di seguito i risultati delle sfide del mercoledì sera di questa terza giornata di Champions League:
Athletic Bilabio-Qarabag 3-1
Galatarasay-Bodo Glimt 3-1
Monaco-Tottenham 0-0
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Chelsea-Ajax 5-1
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5
Bayern Monaco-Club Brugge 4-0
Real Madrid-Juventus 1-0
Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1
CHAMPIONS LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO 3 GIORNATE
PSG 9pt
Bayern MOnaco 9
Inter 9
Arsenal 9
Real Madrid 9
Borussia Dortmund 7
Manchester City 7
Newcastle 6
Barcellona 6
Liverpool 6
Chelsea 6
Sporting Libsona 6
Qarabag 6
Galatasaray 6
Tottenham 5
PSV 4
Atalanta 4
Marsiglia 3
Atletico Madrid 3
Club Brugge 3
Athletic Bilbao 3
Eintracht Francoforte 3
Napoli 3
Union SG 3
Juventus 2
Bodo Glimt 2
Monaco 2
Slavia Praga 2
Pafos 2
Bayer Leverkusen 2
Villarreal 1
Copenaghen 1
Olympiakos 1
Kairat 1
Benfica 0
Ajax 0
