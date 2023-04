Chi è il polacco Szymon Marciniak, l'arbitro che dirigerà Napoli-Milan

Szymon Marciniak , come annunciato dai colleghi di Sky Sport , sarà l'arbitro che dirigerà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Classe 1981, originario della cittadina di Płock, Marciniak arbitra nella massima serie polacca dal 2008. Nominato internazionale l'1 gennaio 2011, in tutta la sua carriera è stato fischietto di ben 563 partite (di club e nazionali), di cui 40 nella massima competizione per club europea (con 154 cartellini gialli estratti, cinque doppie ammonizioni ed un solo cartellino rosso).

In questa edizione di Champions League ha già diretto il Milan di Stefano Pioli: esattamente nella trasferta di Zagabria, contro la Dinamo, vinta per 4-0 dai rossoneri. Il primo precedente risale alla scorsa stagione, quando il Diavolo perse per 3-2 ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp con gol annullato per fuorigioco a Kjaer e rigore concesso ai Reds per mani di Bennacer. Inoltre, Marciniak nel Mondiale in Qatar è stato l'arbitro della finalissima tra Argentina e Francia.

I PRECEDENTI CON IL MILAN -

- Liverpool-Milan 3-2 (2021-2022, fase a gironi di Champions League)

- Dinamo Zagabria-Milan 0-4 (2022-2023, fase a gironi di Champions League)