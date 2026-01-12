Chiariello attacca Pavlovic: "Quelle cosette da nani sportivi, cioè quei sotterfugi, che chi indossa una maglia gloriosa come quella del Milan non dovrebbe mai fare"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Canale 21 su Inter-Napoli, citando anche il Milan e l'episodio di Pavlovic contro il Genoa: "Missione compiuta del capitano Miller. Chi è il capitano Miller? È il capitano interpretato da Tom Hanks nel 'Salvate il soldato Ryan'. Qua c'era da salvare il campionato, perché senza infingimenti ce lo diciamo chiaro. Avesse vinto l'Inter e magari con quel rigore di Step on Foot che ha fatto imbestialire Antonio Conte che ha urlato dopo l'espulsione di Doveri: 'Vergognatevi!', è andato negli spogliatoi e poi in tribuna, sarebbe finito il campionato. Più sette sul Napoli, l'unica vera concorrente.

Il Milan avete visto che è poca cosa, tra Genova e Fiorentina ha avuto una fortuna sfacciata. Il Genoa ha buttato alle stelle un rigore dove tra l'altro il difensore del Milan Pavlovic è stato di una scorrettezza clamorosa. Cioè quei sotterfugi, quelle cosette da nani sportivi, che chi indossa una maglia gloriosa come quella del Milan non dovrebbe mai fare. Pavlovic che scava il dischetto per far sbagliare a Stanciu, ma comunque il Genoa all'ultimo secondo si è mangiato il rigore della vittoria a San Siro. Oggi Brescianini, appena arrivato alla Fiorentina, ha stampato una palla ciclonica sulla traversa all'ultimo minuto che avrebbe dato la vittoria alla Fiorentina. Cioè il Milan, non solo non ha vinto contro le piccole della classe, perché la Fiorentina tale è oggi come oggi, ma addirittura si è salvata per miracolo due volte. Non è una squadra da scudetto. Alla prima partita senza il suo regista quarantenne Modric, a centrocampo non ha retto il confronto. Chi si chi basa le stagioni sui quarantenni fa fatica davvero".