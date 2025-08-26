Chukwuemeka, che è stato cercato dal Milan, va dal Chelsea al Borussia Dortmund

(ANSA) - BERLINO, 26 AGO - Il Borussia Dortmund ha ingaggiato il centrocampista inglese Carney Chukwuemeka dal Chelsea, con un contratto fino al 2030. Il BVB continua a puntare sulla Premier League per i suoi acquisti estivi, assicurandosi l'ingaggio del nazionale Under 21 per 25 milioni di euro, secondo quanto scrivono i media tedeschi. Chukwuemeka ha già familiarità con il Borussia, dove ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito dal Chelsea. Ha collezionato 17 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol nonostante gli infortuni.

Nato in Austria, Chukwuemeka si è trasferito in Inghilterra da bambino ed è entrato a far parte del settore giovanile dell'Aston Villa prima di firmare con il Chelsea nel 2022. Il club giallonero ha anche annunciato di aver prolungato di un anno il contratto dell'allenatore Niko Kovac, fino al 2027. (ANSA).