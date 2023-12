Ciarravano: "Il Milan ha l'occasione per dimostrare di non tremare quando le partite contano"

Paolo Ciarravano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del prossimo impegno in Champions League del Milan. I rossoneri domani sera sono attesi al St. James' Park contro il Newcastle per capire se l’avventura europea, Champions o Europa, potrà continuare.

Queste le sue dichiarazioni: “Devi attingere al tuo DNA, perché il Milan di queste partite ne ha giocate tante nella sua storia, è il grande vantaggio che hai nei confronti del Newcastle, che ha sicuramente un gruppo giovane. Gioca, con quasi tutti gli effettivi che vedremo in campo contro il Milan, per la prima volta una partita così in campo europeo. Questo è il grande vantaggio che secondo me ha il Milan. Poi è una partita dove non puoi sbagliare nulla, non sei neanche padrone del tuo destino completamente. Però devi vincere, devi farlo per garantirti almeno l’Europa League. Dal punto di vista mentale è più facile forse per il Milan che per il Newcastle, però poi c’è un ambiente che a livello d’impatto non è mai facile. St. James’s Park non è mai uno stadio facile, anche se ci sono giocatori come Giroud che lo conoscono".

Continua Ciarravano: "È anche l’occasione per tirare fuori tutto quel buono che ha dentro il Milan che però ci ha fatto vedere poco negli ultimi tempi. Hai l’occasione per fare non dico la partita della vita, perché le partite della vita sono altre. Però è quella che al momento è la partita più importante della stagione. E quindi è anche un po’ l’occasione per dimostrare di avere carattere e di non tremare quando le partite contano un po’ di più. In parte il Milan ce l’ha fatto vedere anche l’anno scorso in campo europeo. Domani possono farlo vedere di nuovo, alla fine molti di loro sono gli stessi che l’anno scorso in Europa hanno fatto molto bene”.