CIES, la classifica delle squadre che impiegano più stranieri: Udinese primo, Milan quinto

Tra le squadre delle 5 principali leghe europee l'Udinese è la squadra che, in questo avvio di stagione, ha schierato più stranieri. Lo rende noto l'osservatorio del CIES, in uno studio pubblicato questa mattina.

Lo studio prende in analisi i minuti complessivi e quelli disputati da calciatori stranieri: nel caso dell'Udinese, il tasso di utilizzo di giocatori non italiani è dell'88%. Al secondo posto c'è il Chelsea, mentre sul gradino più basso del podio un'altra italiana: l'Atalanta. Sempre una squadra di Serie A in quarta posizione: il Torino, che ha utilizzato stranieri per l'83.7%.

Questa la classifica della Serie A

Udinese 88% utilizzo di calciatori stranieri

Atalanta 86.3%

Torino 83.7%

Lazio 74.8%

Milan 74.3%

Bologna 74.2%

Napoli 72.1

Inter 71.2%

Juventus 65.8%

Fiorentina 64.1%

Cagliari 63.5%

Roma 63%

Spezia 61.6%

Hellas Verona 61.2%

Venezia 55%

Sassuolo 53.8%

Sampdoria 53.3%

Salernitana 51.1%

Empoli 38%

Genoa 36.2%

Top 5 tra le top 5 leghe europee

1) Udinese 88%

2) Chelsea 86.8%

3) Atalanta 86.3%

4) Torino 83.7%

5) Lilla 81.9%