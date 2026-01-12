Clamoroso in FA Cup: il Crystal Palace eliminato da un club di sesta divisione

(ANSA) - LONDRA, 10 GEN - Lo sconosciuto Macclesfield FC, che milita in sesta divisione, ha battuto 2-1 ed eliminato i campioni in carica del Crystal Palace in FA Cup, la più antica competizione per club al mondo. Ci sono 117 posizioni in classifica che separano l'attuale 14ma squadra della National League North (sesta divisione) dalla 13ma in Premier League, che ha vinto la Coppa contro il Manchester City lo scorso maggio a Wembley. Il club del Cheshire, a sud di Manchester, ha aperto le marcature con un colpo di testa del capitano Paul Dawson (43'). L'ex portiere del Nizza Walter Benitez è stato nuovamente battuto da un tiro deviato acrobaticamente sulla gamba di Isaac Buckley-Ricketts (60').

I tifosi hanno iniziato a cantare "Ne vogliamo tre!", ma il terzo gol della partita è arrivato su punizione diretta di Yeremi Pino (90', per il 2-1 finale). Il piccolo Moss Rose Stadium era gremito di tifosi, incluso il proprietario Robert Smethurst, l'imprenditore locale dietro questa favola. Il Macclesfield FC è nato cinque anni fa dalle ceneri del Macclesfield Town, un club di quinta divisione in bancarotta. (ANSA).