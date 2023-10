Collovati: "Milan in difficoltà in questo periodo, si chiuderà col Napoli e agirà di rimessa"

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Natan è veloce, rapido, bravo di testa, sa stare addosso all’uomo e sa anche impostare il gioco dal basso. Il Napoli è cresciuto, bisognava aver pazienza. Milan? Perdere col PSG ci può stare, ma perdere così è diverso, non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Il Napoli ha sì perso col Real Madrid, ma se l’è giocata.

Gli allenatori contano, ma contano di più i calciatori in campo. Trovo che il Milan sia in difficoltà in questo periodo, si chiuderà col Napoli e agirà di rimessa. Il Napoli dovrà stare attento a non scoprirsi troppo.