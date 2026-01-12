Colombo a segno per la terza consecutiva: il Genoa torna a vincere

Il Genoa torna a vincere dopo un mese, cinque partite esatte: il Grifone vince e convince con un netto 3-0 contro il Cagliari nella penultima gara del ventesimo turno del campionato di Serie A andata in scena questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris. Ad aprire le marcature Lorenzo Colombo, arrivato alla quarta rete in campionato ma soprattuto alla terza rete consecutiva dopo quelle contro Pisa e Milan: gara in discesa al settimo minuto e archiviata grazie all'uno-due a un quarto d'ora dalla fine firmato Frendrup e Ostigard. Il Genoa aggancia proprio il Cagliari in classifica e respira un po'. Ora si chiude la giornata a Torino con Juventus-Cremonese.

20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli 2-2

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari 3-0

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY