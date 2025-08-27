Colpo di scena a Marsiglia: era tutto fatto per Ceballos da De Zerbi, ma all’ultimo il giocatore ha cambiato idea

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, si é così espresso su X sul calciomercato del Marsiglia, che interessa al Milan per via della trattativa Rabiot: "Le trattative per il passaggio di Dani Ceballos al Marsiglia si sono interrotte. Dopo che questa mattina il Real Madrid e il Marsiglia hanno raggiunto un accordo completo per il suo trasferimento, il giocatore ha deciso di fare marcia indietro e rifiutare l'offerta del club francese. Dani Ceballos aveva accettato il suo destino e aveva detto sì al Marsiglia, ma prima che venissero effettuati gli acquisti, decise di cambiare idea".

I CONVOCATI DELLA FRANCIA

È stata comunicata la lista dei convocati dalla Francia in vista dell'imminente sosta per le Nazionali. Il CT Didier Deschamps ha convocato tra i portieri il rossonero Mike Maignan: c'è anche l'obiettivo di mercato milanista Adrien Rabiot, nonostante sia al momento fuori squadra al Marsiglia, e pure l'ex calciatore del Milan Theo Hernandez. Assente, come ormai capita da qualche turno, Youssouf Fofana.

I transalpini sfideranno l'Ucraina in trasferta venerdì 5 settembre e l'Islanda fuori casa martedì 9 settembre. Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI

Chevalier (PSG), Maignan (Milan), Samba (Rennes)

DIFENSORI

Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI

D. Doué (PSG), Koné (Roma), Rabiot (Marsiglia), Tchouaméni (Real Madrid), K. Thuram (Juventus)

ATTACCANTI

Akliouche (Monaco), Barcola (PSG), Cherki (Manchester City), Dembélé (PSG), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), M. Thuram (Inter)