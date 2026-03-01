Come si programma il futuro? Tare: "Si fa facendo un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. Alla fine conta il bene comune, conta solo il Milan”

di Manuel Del Vecchio

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.

Come si fa a programmare la prossima stagione senza la certezza di essere in Champions League? Che Milan sta immaginando?

“Si fa facendo un lavoro di gruppo, condividendo delle idee, ma soprattutto sapendo che la prossima stagione sarà importante, diversa, con partite in più. Il Milan deve essere una squadra competitiva anche per la prossima stagione”.

Ieri Allegri ha detto che ogni tanto, parlando, è normale avere qualche idea diversa:

“Altrimenti poi c’è qualcosa che non quadra. Le idee devono essere anche non uguali, alla fine conta il bene comune, conta solo il Milan”.