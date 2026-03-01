MN - Sono 2438 i tifosi rossoneri presenti allo "Zini" per Cremonese-Milan

di Lorenzo De Angelis
fonte Dai nostri inviati a Cremona Antonio Vitiello e Lorenzo De Angelis

È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi allo stadio Giovanni Zini di Cremona per Cremonese-Milan, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A Enilive: sono 14.711 i biglietti venduti, di cui 2438 del settore ospiti.

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

11.34DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

11.00LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni