MN - Sono 2438 i tifosi rossoneri presenti allo "Zini" per Cremonese-Milan
È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi allo stadio Giovanni Zini di Cremona per Cremonese-Milan, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A Enilive: sono 14.711 i biglietti venduti, di cui 2438 del settore ospiti.
Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
11.34 - DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
11.00 - LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan