CRE-MIL (0-0): entrano anche Nkunku e Athekame, fuori un Pulisic incolore
Altro cambio offensivo per Massimiliano Allegri: quando siamo arrivati al minuto XX, il tecnico livornese sceglie di mandare in campo Christopher Nkunku al posto di un Christian Pulisic che ha il rimpianto di non aver sfruttato una grandissima occasione nel primo tempo a tu per tu con Audero. Il francese si sistema sulla fascia destra. Entra anche Zachary Athekame al posto di Tomori.
LE FORMAZIONI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Massa della sezione di Imperia
