CRE-MIL (0-1): la sblocca Pavlovic in qualche modo! Vantaggio al 90°
Il Milan passa in vantaggio al 90° minuto! Dopo aver cestinato un sacco di occasioni e dopo aver anche rischiato, i rossoneri la sbloccano su palla inattiva: cross di Modric, spizzata di De Winter e Pavlovic la devia di testa in rete. Ora bisogna resistere nei 4 minuti di recupero!
CREMONESE-MILAN 0-1
Marcatori: 90' Pavlovic (M)
LE FORMAZIONI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Massa della sezione di Imperia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan