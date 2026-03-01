Il Milan si riporta a -10 dall'Inter a una settimana dal Derby: la classifica

di Francesco Finulli

Il Milan nel finale batte la Cremonese in trasferta e segna due gol alla formazione grigiorossa di mister Davide Nicola: la decide la testa di Pavlovic e il contropiede nel recupero finalizzato di Leao. I rossoneri si riportano dunque a -10 dall'Inter e confermano il secondo posto in classifica: tra una settimana si gioca il derby.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 50*

Como 48

Juventus 46*

Atalanta 45*

Bologna 36*

Sassuolo 35*

Lazio 34*

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 27*

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno*