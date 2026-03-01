Il Milan si riporta a -10 dall'Inter a una settimana dal Derby: la classifica
Il Milan nel finale batte la Cremonese in trasferta e segna due gol alla formazione grigiorossa di mister Davide Nicola: la decide la testa di Pavlovic e il contropiede nel recupero finalizzato di Leao. I rossoneri si riportano dunque a -10 dall'Inter e confermano il secondo posto in classifica: tra una settimana si gioca il derby.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 50*
Como 48
Juventus 46*
Atalanta 45*
Bologna 36*
Sassuolo 35*
Lazio 34*
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 27*
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
Una gara in meno*
Leao a MTV: "Sto sempre meglio anche se sento ancora un po' di fastidio. Chi è subentrato è stato importante"
4 Il ds del Corinthians conferma l'offerta del Milan per André: "15 milioni più due di bonus per il 70% del cartellino"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
Tare a DAZN: "Una sconfitta non può togliere delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutivi"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
