CRE-MIL (0-0): Allegri si affida al tridente, dentro Fullkrug e Ricci

Oggi alle 13:49News
di Francesco Finulli

Quando abbiamo superato da poco l'ora di gioco, con il Milan ancora fermo sullo 0-0 in casa della Cremonese e dopo una grande quantità di occasioni cestinate ma anche rischiate, Max Allegri prova a dare una scossa alla partita con un doppio cambio. Tridente per il tecnico livornese che inserisce Niclas Fullkrug al posto di Alexis Saelemaekers e Samuele Ricci al posto di Youssouf Fofana. Si passa al 4-3-3, con Tomori terzino destro ma soprattutto il tridente Leao-Fullkrug-Pulisic.

LE FORMAZIONI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.