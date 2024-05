Como, Fabregas: "In 6 mesi abbiamo fatto un'impresa. Vardy? Non verrà, non è un obiettivo"

"Stiamo festeggiando con tutta la squadra e la gente del club. C'è grande felicità per tutti, dopo tanto tempo è giusto celebrare al meglio": come si legge su pianetaserieb.it, intervistato da DAZN, ha così parlato Cesc Fabregas, tra i maggiori protagonisti della storia recente del Como, che ha raggiunto la promozione in Serie A dopo 21 anni dall'ultima volta. Prima nella veste di giocatore, poi in quella di allenatore, il catalano ha contribuito a questo significativo risultato.

Sul quale ha poi aggiunto: "L'esperienza in Primavera è stata molto importante per me, era la prima da allenatore e mi ha fatto capire diverse cose, soprattutto come parlare con i giocatori per aiutarli a credere nelle loro potenzialità e creare la mentalità per vincere tutte le partite. Ho cercato di fare la stessa cosa con la prima squadra, anche se sono arrivato troppo velocemente e non me lo aspettavo. Avevo un anno in più di contratto per continuare a giocare ma sono felice di aver preso questa decisione. A chi mi ispiro? A me stesso, non guardo a nessuno. Ho le idee chiare: per me si deve lavorare, sono giusto con tutti o almeno provo ad esserlo. Ho provato a portare una certa mentalità vincente. Questa è la cosa più importante: di tattica possiamo parlare tutti, è semplice, ma creare una mentalità forte è la cosa più importante. C’erano squadre più forti di noi come rosa, in 6 mesi abbiamo fatto un’impresa e siamo molto contenti".

E aggiunge: "La cosa più semplice è stato trovare ragazzi con cui ho giocato l’anno scorso. Grazie a questo ho preso la decisione di andare avanti con questo progetto, sapevo che era una famiglia e che potevo affidare la mia vita a giocatori come Gabrielloni. La cosa più difficile? Ero alla prima esperienza, abbiamo avuto alti e bassi, con squadre sempre diverse da affrontare. Noi, il Parma e il Catanzaro abbiamo cercato sempre di proporre calcio, non di giocare uomo contro uomo come fanno tanti in B. La squadra difendeva bassa prima, con il 3-5-2, ma è stata intelligente a cambiare e sono orgoglioso. L’esperienza mi è piaciuta tantissimo".

Conclude poi: "Non avevo mai seguito la B, ci sono giocatori fisicamente e tecnicamente forti e sono felice ora di fare un passo avanti e alzare il livello, giocare contro calciatori e allenatori fortissimi. Oggi si festeggia, da domani cominceremo a preparare la nuova stagione lavorando duro. Vardy non verrà di sicuro, non è un obiettivo. Dobbiamo fare la squadra con l’obiettivo di salvarci, poi se faremo di più sarebbe perfetto. Io voglio vincere e la società lo sa, per questo dobbiamo fare una squadra forte, che ci crede, come abbiamo fatto quest’anno. Dal 25 novembre a oggi siamo stati i migliori in Serie B".