Compagnoni: "Milan, c'è tanta strada da fare: va ritrovato entusiasmo e convinzione"

Il Milan ha vinto a Lecce e si è portato a casa i primi tre punti della sua stagione in Serie A. Un bel modo per entrare nella sosta. Con l'inizio non semplicissimo e un calciomercato, ancora in corso, giudicato un po' poco lineare, il club rossonero fa parlare di sè su ciò che sarà di questa stagione e su cosa succederà soprattutto nelle prossime, roventi, ore di trattative. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Maurizio Compagnoni sul Milan: "C’è tanta strada da fare ma come ha detto giustamente Allegri, in questo momento il Milan deve ritrovare entusiasmo, convinzione, deve vincere non prendendo gol, aumentare l’autostima. C’è tanto lavoro da fare. Sul mercato, pur essendo arrivati giocatori veramente forti, sull’assortimento nutro fortissime perplessità. Allegri stesso ha detto che non sa come farà giocare Nkunku…"