Con Akanji all'Inter, Benjamin Pavard va verso il Marsiglia

Oggi alle 19:22News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 01 SET - L'Inter è pronta a chiudere una doppia operazione nell'ultimo giorno di mercato. Il club nerazzurro ha infatti chiuso per l'acquisto del difensore Manuel Akanji dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il centrale svizzero sostituirà di fatto Benjamin Pavard, in uscita dall'Inter e in direzione Olympique Marsiglia, sempre in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. (ANSA).