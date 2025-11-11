Con Pulisic e Rabiot in campo il Milan viaggiava a una media di 2,6 punti a partita
Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono beni primari del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Sono quei giocatori dei quali difficilmente si riesce a fare a meno: basti pensare ai numeri registrati in campo con e senza di loro.
Con il francese e l'americano in campo il Milan ha mantenuto un rendimento da scudetto: 2,6 punti a partita, 9 gol segnati (contando anche la Coppa Italia) ed appena uno subito, dal Napoli, con un tiro di rigore. Senza, invece, i media punti a partita scendono a 1,8, diminuiscono di poco i gol segnati (8), ma aumentano di tanto quelli subiti (6). Per questo motivo Massimiliano Allegri lavorerà duramente nel corso di questa sosta per recuperarli al 100% della condizione fisica in vista del derby, perché non ha più alcuna intenzione di privarsene.
