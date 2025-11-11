Gullit sul Milan: "Ci sono i nuovi proprietari, e questo non aiuta: avranno idee diverse sui giocatori..."

In un'intervista rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l'ex Milan Ruud Gullit ha parlato del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri, dicendo la sua sulla corsa al tricolore che vede coinvolto anche il Diavolo:Il Milan? Non so se possa farcela. Ci sono molte squadre che in questo momento non sono al meglio. L’Inter ha fatto molto bene negli ultimi anni. Anche la Juventus sta facendo fatica. E lo stesso vale per la Roma: ci sono diverse squadre in difficoltà. Il Napoli ha fatto bene, ma di recente ha perso in Olanda contro il PSV. È un periodo un po’ strano in Italia. Penso comunque che le squadre italiane sappiano ancora giocare un buon calcio. Per quanto riguarda il Milan, inoltre, ci sono i nuovi proprietari, e questo non aiuta: avranno idee diverse sui giocatori, quindi è comunque un progetto. Forse dovremo aspettare un po’ per capire cosa succederà.”

Su Zirkzee, accostato al Milan in passato

"Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto rimaenre in Italia, si impegnava davvero. Stava facendo molto bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che andare al Manchester United sia stata una decisione sbagliata..."