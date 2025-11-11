Gimenez verso il recupero: obiettivo tornare a disposizione per il derby

Santiago Gimenez non ha giocato le ultime due partite di campionato contro Roma e Parma per un problema alla caviglia che lo tormenterebbe da un po' di tempo. Il Bebote, che non ha risposto alla convocazione della Messico per gli impegni di questa sosta, è restato a Milano per osservare il consueto iter di terapie ed allenamenti per recuperare da questo infortunio che praticamente non gli ha mai permesso di essere al 100%.

La strada verso il recupero è spianata, con Gimenez e Milan che avrebbero nel mirino il derby del prossimo 23 settembre, partita che il messicano spera di giocare da protagonista, o anche da arma in più da sfruttare nel secondo tempo. L'obiettivo è esserci, poi il resto è un dettaglio.