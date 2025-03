Conceiçao: "Sacchi due mesi fa mi elogiava come signor allenatore, oggi però mi distrugge su tutti i giornali. Gli ho scritto ma non mi ha risposto"

Nella conferenza stampa di vigilia di Lecce-Milan, domani alle 18.00 al Via del Mare, il tecnico rossonero Sergio Conceiçao ha parlato così di atteggiamento e diverse situazioni all'interno del mondo Milan. Non è passata inosservata anche la battuta sulle recenti dichiarazioni di Arrigo Sacchi. L'ex tecnico rossonero aveva inizialmente elogiato l'attuale allenatore del Milan, salvo poi parlare di miglioramenti che non ci sono più stati nel Milan, quello di Conceiçao appunto.

Questa la replica del portoghese

"Fuori sono liberi di giudicare, Sacchi due mesi fa diceva che ero un signor allenatore mentre oggi mi distrugge su tutti i giornali. Gli ho anche inviato un messaggio, non mi ha risposto non so perchè. Lui ha allenato grandissimi campioni e ha vinto quello che ha vinto, è stato anche un mio allenatore e può dire quello che vuole, ho rispetto per lui".