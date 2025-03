Conceiçao: "Tutti qua hanno voglia di vincere, altrimenti siamo una squadra di masochisti"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan è intervenuto così quest’oggi in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Lazio. Tra analisi dell’avversario e considerazioni sull’attuale momento dei rossoneri, questo un estratto delle sue parole:

I giocatori condividono questo suo pensiero?

"Ogni persona ha il suo carattere. Una persona che non parla tanta e non da questo messaggio a livello personale non è che non ha voglia di vincere. Tutti qua hanno voglia di vincere, altrimenti siamo masochisti".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto