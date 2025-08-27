Condò: "La partita contro la Cremonese è stata chiara: servono difensori"
MilanNews.it
Intervenuto nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky, Paolo Condò ha parlato dei problemi del Milan:
"Servono difensori. La partita che ha giocato la difesa del Milan come reparto e singolarmente porta a dover comprare dei difensori. I giocatori erano quelli dell'anno scorso, a parte Estupinan che non mi è piaciuto".
