Condò: "La partita contro la Cremonese è stata chiara: servono difensori"

vedi letture

Intervenuto nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky, Paolo Condò ha parlato dei problemi del Milan:

"Servono difensori. La partita che ha giocato la difesa del Milan come reparto e singolarmente porta a dover comprare dei difensori. I giocatori erano quelli dell'anno scorso, a parte Estupinan che non mi è piaciuto".

